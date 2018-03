Dragon Quest XI : longue présentation FR

Après l'annonce qui fut la grosse actualité de ce mercredi, voici maintenant de nouvelles images deainsi que la version FR de la longue présentation vidéo, au cas où vous douteriez encore de la traduction.Donc on rappelle : le titre sortira donc le 4 septembre en Europe sur PlayStation 4 et PC via Steam, en ayant droit comme DQVIII à l'époque à des ajouts comme un doublage (US), un mode difficile, une refonte des menus et l'ajout d'une fonction dash pour faciliter les déplacements.Il semble en revanche n'y avoir aucun plan pour une localisation de la version 3DS, et il faudra patienter encore un moment avant de découvrir la version Switch (portée depuis la PS4) qui n'arrivera probablement pas avant 2019.