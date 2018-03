Soul Calibur VI : présentation vidéo de Geralt

A moins d'avoir coupé internet ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir queaura comme (première ?) guest un certain Geralt de Riv, héros de la franchisedont le lien vient uniquement du fait que Bandai Namco a édité les deux derniers épisodes sur consoles.Bref, l'éditeur nous fait justement part d'une présentation vidéo du sorceleur en attendant d'en découvrir davantage (E3 ?) et d'avoir droit à une date de sortie, le titre restant prévu pour cette année sur PC, PS4 & One.