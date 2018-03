Mark of the Ninja reviendra sur tous les supports

Annoncé lors du dernier Nindies Showcase,ne sera pas une exclusivité Switch puisque le titre est également annoncé à l'instant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une sortie conjointe pour la fin de l'année.On y retrouvera un rendu amélioré, un travail refait sur la bande-son, le contenu de la Special Edition et (pour ceux qui ont les supports adéquats), un affichage en 4K.Notons en outre que le développeur laisse entendre la possibilité d'une update à moindre prix pour les joueurs PC qui ont déjà l'original, sans rien promettre pour le moment.