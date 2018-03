Peu après l'annonce de la localisation en occident (toujours en anglais, ne rêvez pas),accueille un second trailer qui est en fait une version longue du premier. On prend quand même.Et cela permet de rappeler que ce remake du deuxième épisode, qui arrivera donc le 28 août chez nous sur PS4, aura droit à une refonte complète du dialogue, un tas de nouvelles choses en annexes, et un scénario supplémentaire (pour Majima), le tout sous le récent moteur Dragon Engine.