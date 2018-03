PUBG : nouvelle map pour le 1er anniversaire

Toujours très populaire mais néanmoins en perte de vitesse face au carnassiercompte fêter son premier anniversaire sur Steam avec une nouvelle carte qui devrait drastiquement changer la norme en terme de rythme de jeu : seulement 16km², soit environ quatre fois moins que grandes que les autres, pour un nombre identique de joueurs (donc 100).Cette carte sera placée d'ici quelques jours sur PC (puis un jour ou l'autre sur One) et l'avenir nous dira donc si cela permettra un nouveau boost pour ce plus gros succès de 2017, qui tourne aujourd'hui à quelques 35 millions de ventes.