The Good Life : le nouveau projet de Swery fait son retour sur Kickstarter

Swery avait prévenu : l'intriguantfait son retour sur Kickstarter après l'échec de la campagne de financement FIG. L'homme derrière des titres commeetest toujours associé à Yukio Futatsugi () pour ce simulateur du quotidien, avec cette fois une demande moins élevé (530.000€, soit trois fois moins que sur FIG) et surtout un rendu technique déjà plus acceptable, particulièrement sur les décors.Le concept reste le même : vous jouerez une journaliste qui souhaite se refaire une santé financière dans une petite bourgade en apparence tranquille, à ceci près qu'un meurtre vient d'être commis, et que les habitants se transforment la nuit en chat ou en chien. L'appareil photo sera au centre du gameplay pour vos enquêtes, avec possibilité d'échanger vos clichés contre quelques billets.Contrairement à la première campagne, l'équipe se montre plus concret sur certains points :- ça sortira maintenant sur PC (29$) et PS4 (39$)- le jeu sera essentiellement solo- il y aura néanmoins des features onlinesLancé il y a quelques heures, la campagne a déjà permis de récolter 40.000€ au moment où nous écrivons ces lignes.