Far Cry 5 : trailer de lancement

C'est demain (le 27 mars) que sortira mondialement, le « gros » morceau d'Ubisoft pour ce premier semestre 2018 dont l'objectif premier est de dépasser les 10 millions de ventes sur la longueur pour en faire le plus grand succès de la franchise.Les arguments pour se faire : une longue campagne pour la première fois entièrement jouable en coopération jusqu'à quatre, le tout nouveau mode Arcade qui permet de concevoir ses propres missions solo/coop ou PVP, et un Season Pass plus alléchant que la moyenne.En voici le trailer de lancement.