God Eater 3 : un trailer, du gameplay et des supports

Durant son event japonais pour les 8 ans de la franchise God Eater, Bandai Namco a enfin dévoilé plus en détails sonavec un deuxième trailer mais aussi et surtout une longue présentation de gameplay (environ 18 minutes).L'éditeur en a également profité pour préciser que ce troisième cru sera à destination de la PlayStation 4 et du PC via Steam, en tout cas au Japon. Rien n'empêche en effet qu'une version One débarque ensuite pour le lancement occidental, comme ce sera le cas pourde la même équipe.