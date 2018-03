Dying Light : une extension stand-alone

Vous êtes parfaitement au courant : du Battle Royale, vous allez maintenant en bouffer à toutes les sauces et pour accompagner quelques récentes annonces dans le style, c'est maintenant Techland qui se lance dans la danse en dévoilant en vidéo, une extension stand-alone qui sortira cette année sur PC, PS4 & One.Bon, il ne faudra pas en revanche espérer des batailles de masse puisque ce mode ne sera jouable qu'à six (même si on imagine que la formule évoluera), mais avec bien entendu l'intégration de l'environnement, donc des masses de zombies qui auront aussi leur mot à dire. Le but sera justement d'en dégommer un maximum avant la tombée de la nuit (et de trouver des armes pour cela) afin de prélever des échantillons de sang. Bien entendu, libre à vous de buter des joueurs humains pour récupérer tout leur matos, voir de tenter des alliances, avec tous les risques de trahison que cela implique.