Une deuxième extension pour TES Online

Probablement pour réserver sa conférence E3 à du totalement neuf, Bethesda prend donc de l'avance pour annoncer de suite, la toute nouvelle extension qui comme les autres permettra de voir arriver une nouvelle boîte en magasin (qui proposera tout le contenu sorti jusqu'à présent), tandis que les possesseurs du jeu se tourneront vers une mise à jour payante :- Uniquement l'extension en dématérialisé : 29,99€- Version boîte (le jeu et l'extension Summerset) : 39,99€- Version boîte Collection (avec également l'extension Morrowind) : 79,99€- 21 mai sur PC/Mac- 5 juin sur PS4/OneAinsi, après la première extension qui faisait lien avec TESIII, on part cette fois encore plus loin en arrière avec l'Archipel du Couchant et la patrie des Hauts-Elfes, tirés de base de TES Arena, premier épisode de la franchise.Donc en vrac :- Nouvelle zone (encore plus grande que Morrowind)- Nouveau scénario (centré sur les Daedra) + brouette d'annexes- Nouvelle faction (Ordre Psijique)- Nouvelles compétences + magies du temps- Ajout de la joaillerie- Nouveaux raids PVEOn rappelle si besoin est que ce MMO ne nécessite aucun abonnement.