State of Decay 2 : le point sur les survivants

Pour ce qui concerne, on reste du coté d'IGN avec cette fois un détour vers le système de survivant beaucoup plus profond que celui du premier épisode, où chaque personnage rencontré aura son passif, ses atouts et faiblesses, l'ensemble ayant une vraie incidence dans ses performances sur le terrain et son entente avec le reste de la communauté.IGN prend notamment l'exemple d'un ex-soldat bien balaise aussi bien en force que dans la gestion des armes à feu, mais ayant quelques problèmes avec l'alcool, soit un élément un risque lorsque vous laisserez votre havre de « paix » seul un peu trop longtemps.Sortie toujours prévue pour le 22 mai prochain sur PC et Xbox One.