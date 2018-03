Ys VIII (Switch) : trailer et date européenne

L'Europe sera donc servie dans les mêmes eaux que le Japon concernant la version Switch de, NIS America annonçant que le titre arrivera chez nous le 29 juin (trois jours après les USA).Toujours aucune information sur la présence ou non du 60FPS, et la possibilité d'appliquer l'option dans cette vidéo permettra donc d'avoir une once d'espoir.