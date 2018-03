Onrush : quatre vidéos de gameplay pour le jeu de course qui n'en est pas un

Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser :n'a absolument rien d'une suite spirituelle de, bien que ce soit la même équipe qui se retrouve derrière, cette fois sous la bannière de Codemasters.La nouvelle présentation en plusieurs vidéos ci-dessous est suffisamment parlante, et le communiqué appuie le coup : il ne s'agira en rien d'un jeu de courses classiques puisqu'il n'y a tout simplement pas de ligne d'arrivée., c'est en fait un jeu d'action où vous devrez piloter avec style pour remplir votre barre de boost et défoncer le plus d'opposant possible. D'ailleurs, il y a même une option liée à votre jauge pour pouvoir vous téléporter « au coeur de l'action » si vous être trop en retard.Douze pistes, autant de personnages, plusieurs véhicules, une campagne solo jouable en coop, du online jusqu'à 12 en 6V6, un mode photo et enfin quatre modes de jeu décrits comme suit :- Overdrive : affrontements classiques, avec possibilité d'échanger votre jauge de boost contre quelques points bonus (toujours utile si vous savez enchaîner les figures en étant incapable de placer un takedown).- Switch : trois vies seulement, avec changement de véhicule obligatoire à chaque « décès ».- Lockdown : capture de zones mobiles.- Countdown : contre-la-montre pour atteindre le plus rapidement des points de contrôles.Sortie prévue le 5 juin sur PlayStation 4 et Xbox One.