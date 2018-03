Titan Quest se lance enfin sur PS4 et One (+ mise à jour pour le coop local à venir)

Disponible sur PC depuis très longtemps,est enfin disponible sur consoles depuis ce matin même, aussi bien sur PlayStation 4 que sur Xbox One, avec d'ailleurs une compatibilité One X (mais pas PS4 Pro, ou en tout cas ce n'est pas signalé dans le communiqué).Le développeur rappelle qu'une version Switch arrivera plus tard dans l'année, ainsi qu'une MAJ pour tous hautement intéressante pour le genre : le coop local (uniquement en ligne pour le moment, comme sur PC).