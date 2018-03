Ubisoft signale avec ce trailer de lancement queest (officiellement) disponible dès à présent sur PlayStation 4 et Xbox One, pour une trentaine d'euros.Un peu plus de trois ans après l'original sur PS3/360 (fin 2014), cette dernière partie de la trilogie mise en place par ACIII puis Black Flag vous offrira la possibilité de jouer pour la première fois un templier.