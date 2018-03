Ni No Kuni II : trailer de lancement

Encore du Bandai Namco avec la diffusion du trailer de lancement de, ce qui tombe bien puisque le titre sortira officiellement cette semaine sur PlayStation 4 ainsi que sur PC via Steam.Une suite qui (comme bien d'autres séries de J-RPG) se désolidarise du premier en ayant son propre scénario et casting, avec ici en argument un système de combat totalement revu et davantage de variétés par l'apport des modes Bataille et Royaume.