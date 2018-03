Flashback 25th Anniversary arrive sur Switch

Après un remake sur la précédente génération, le jeu d'aventure cultereviendra sur Switch, cette fois dans une édition « 25 Anniversary » qui offrira donc le rendu d'origine, avec ou sans filtre. Et vu la tronche du filtre qui rappelle un vieil émulateur Snes, on optera pour le « sans », en rajoutant que le titre bénéficiera d'une bande-son restaurée, d'un tuto, de sous-titres FR et d'une fonction pour pouvoir rembobiner après un échec.Si l'on ne connaît pas encore le prix du jeu seul sur l'eShop (ça sort le 7 juin), on a celui du collector plutôt joli pour le coup : 39,99€, que l'on vous laisse découvrir plus bas.