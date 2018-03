God of War : nouvelle présentation vidéo, du gameplay et l'analyse DF

La chaîne officielle PlayStation Underground nous apporte du neuf coté gameplay sur le futur, avec une première présentation de 15 minutes, et une seconde plus courte pour revenir sur le système de combat. On ajoutera à cela le compte-rendu (toujours en anglais) de Digital Foundry qui fait toutes les louanges possibles pour la version PS4 Pro.Sortie prévue le 20 avril prochain, et ce partout dans le monde.