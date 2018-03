Soul Calibur VI : du gameplay à grignoter

Pour ceux qui attendent avec impatience, s'étant remis ou non de l'annonce il y a quelques jours de Geralt au casting, voici de quoi mater niveau gameplay avec un up de l'event Final Round où l'on ne verra que les six premiers combattants annoncés, donc sans inclure le précédent cité, ni Ivy, ni Zasalamel.Bandai Namco compte toujours nous proposer cet épisode quelque part en 2018, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.