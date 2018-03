IGN continue de faire la promotion deavec une troisième vidéo en compagnie du design director Richard Foge, cette fois pour montrer à quoi ressemblera le système de base qui servira de foyer pour les survivants et d'augmentation en puissance via les diverses mécaniques de craft.Sortie prévue le 22 mai sur PC et Xbox One, incluant une optimisation One X avec 4K, HDR, frame-rate plus stable et tout simplement davantage de détails par-ci par-là.