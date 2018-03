Maximum Games diffuse un nouveau trailer pour, le nouveau produit d'Iron Galaxy qui si vous n'avez pas suivi vous proposera d'incarner une « sentinelle » dans ce qui semble clairement être un trip à la: l'humanité est au bord de son annihilation à cause de gigantesques créatures (les Ravenii), et vous devrez protéger le dernier bastion incarné par le royaume de Dolorum.La sortie tombera le 10 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.