Shadow of the Tomb Raider officialisé et daté

Lara Croft fut à l'heure et même en avance pour ce rendez-vous surprise mais le plaisir fut bien court : on nous officialise que le prochain épisode s'appellera(on le savait déjà), qu'il sortira le 14 septembre 2018 sur PC/PS4/One (aussi), et on nous lâche ensuite le pauvre petit teaser ci-dessous.L'héroïne reprend sa route en nous promettant néanmoins que nous en saurons bien plus le 27 avril prochain. C'est noté.