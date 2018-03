Soul Calibur VI : Geralt confirmé au casting

La série Soul Calibur est habitué depuis son deuxième épisode aux guests un peu farfelus, et le secret de polichinelle autour dese voit crever aujourd'hui avec la confirmation officielle de Geralt de Riv () au casting.On laissera chacun juger sur le décalage esthétique entre les deux univers, en ajoutant tout de même que le sorceleur bénéficiera de son doubleur d'origine et du morceau « Hunter or be Hunted » pour aller avec.Sortie prévue pour cette fin d'année sur PC, PS4 & One.