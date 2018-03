Street Fighter Collection : nouvelle présentation vidéo

La chaîne officielle PlayStation underground nous propose un petit tour d'horizon pour, où l'on verra donc à quoi ressembleront les menus et les quelques options mises à disposition, en rajoutant un mode galerie qui n'est jamais de trop.Pour les jeux, tout le monde connaît mais au cas où, on vous rappelle ce que vous trouverez dans cette nouvelle compilation attendue courant mai sur PC, PS4, One et Switch (39,99€) :- Street Fighter- Street Fighter II- Street Fighter II : Champion Edition- Street Fighter II : Hyper Fighting (*)- Super Street Fighter II- Super Street Fighter II : Turbo (*)- Street Fighter Alpha- Street Fighter Alpha 2- Street Fighter Alpha 3 (*)- Street Fighter III- Street Fighter III : 2nd Impact- Street Fighter III : Third Strike (*)(*) Ces quatre jeux bénéficieront de versus online.