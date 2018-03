Tekken 7 : un nouveau trailer pour Noctis

Après l'annonce de ce matin et l'officialisation de la sortie pour le 20 mars prochain, le Noctis versionvient s'offrir un nouveau trailer que voici.Sans que ce ne soit indiqué, on se doute que le prix devrait être le même que pour Geese (soit 7,99€) puisque le DLC est également composé de quelques costumes et du stage qui va avec.