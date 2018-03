BigBen signe le retour de la série V-Rally

La rumeur allait bon trailer depuis quelques jours, avec visiblement de bonnes sources puisque Bigben Interactive confirme bien l'existence de, grand retour de la franchise après 15 ans d'absence dans le paysage vidéoludique :était sorti sur PC/PS2/Xbox/GC, et même sur GBA dans une version techniquement surprenante pour le support.Et c'est donc en septembre que la franchise reviendra sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec un quatrième épisode signé Kylotonn () qui offrira un mixe arcade/simulation, une cinquantaine de véhicules, plusieurs terrains (Afrique, Japon, Sequoia Park…), différents types de surface (bouge, neige, glace) et les activités typiques de la discipline.