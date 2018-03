A Way Out : longue présentation à J-10

A une dizaine de jours de son lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, l'originalitévient s'illustrer au travers d'une longue présentation de gameplay en compagnie de Josef Fares, son créateur plus connu que jamais depuis sa « prestation » lors des Game Awards.Lancement attendu vendredi prochain (23 mars).