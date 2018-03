Jeff Goldblum dans Jurassic World Evolution

L'art et la manière de pousser les fans à craquer : le studio Frontier annonce que l'acteur Jeff Goldblum apparaîtra dans le futuren reprenant son rôle du Dr. Ian Malcolm, cette fois pour guider le joueur dans ce nouveau jeu de gestion.Rien d'étonnant quand on sait que l'homme fera partie du casting du film, prévu le 6 juin, tandis que le jeu sortira « cet été » sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.