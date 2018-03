Interdit en Allemagne,arrivera bien dans le reste de l'Europe et plus précisément le 13 avril (PS4 et Switch) comme vient de l'annoncer l'éditeur PQube qui nous en dévoile un nouveau trailer, uniquement avec les sous-titres US (comme le jeu lui-même).Au Japon, le titre arrivera ce jeudi, et il faudra donc attendre la semaine prochaine pour en connaître les premiers chiffres.