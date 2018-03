Warhammer Vermintide II : déjà le demi-million

Après avoir vendu deux millions d'exemplaires du premier épisode, tout semble déjà bien parti pour le studio Fatshark et sonqui se revendique déjà de 500.000 acheteurs sur Steam en seulement quatre petits jours, se targuant en plus d'une belle audience sur Twitch et d'un retour extrêmement positif de la part de la communauté.Banco en somme, et reste encore à attendre la date des versions PlayStation 4 et Xbox One, prévues toutes deux pour cette année.