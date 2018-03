Team 17 continue de chercher la petite perle dans le paysage indé et annonce avoir cette fois jeté son regard sur, platformer du studio danois (qui porte le même nom) où l'un des points centraux du gameplay sera la possibilité de contrôler le cycle jour/nuit, pouvant modifier l'architecture des niveaux et ainsi vous aider à progresser ou résoudre quelques micro-énigmes.Le titre sortira cette année, sans plus de précisions, et ce sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.