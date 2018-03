Burnout Paradise R. : un trailer avant la sortie

Electronic Arts diffuse un second trailer pour son, et ce pour préparer la sortie proche puisque prévu vendredi prochain (le 16 mars) sur PlayStation 4 et Xbox One, pour 39,99€ en boîte comme en dématérialisé.Cette version intégrera bien évidemment d'emblée l'intégralité des DLC & MAJ, en plus de proposer le combo 4K/60FPS si vous avez une PS4 Pro ou une One X.