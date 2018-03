Assez discret,poursuit sa lente communication avec un nouveau rapide aperçu via la vidéo ci-dessous, diffusé durant un récent stream de Level-5 et qui nous montre quelques phases de déplacements et d'action pour ce premier épisode « HD ».Le Japon l'accueillera dans le courant de l'été, sur Switch, PlayStation 4 et mobiles (iOS & Android).