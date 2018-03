Nintendo Switch : les autres annonces du Direct (Undertale, South Park, Taiko Drum Master...)

Outre tous les articles parus après le Direct, voici un rapide petit medley des autres petites choses annoncées pour ce petit show, en plus de ce que l'on a pu entendre de l'équivalent japonais (pour des produits encore non annoncés en Europe).- Prévu la semaine prochaine dans les bacs Switch, le titre bénéficiera d'une MAJ gratuite le 28 mars ajoutant cinq nouveaux alliés à recruter.- Déjà disponible sur PC/PS4/Vita, l'énorme succès critiquearrivera sur Switch « un jour ». On croise les doigts pour une traduction FR, sans trop y croire.- Bandai Namco annonce quesortira le 18 mai sur Switch, directement dans son édition Complète (donc avec les trois DLC).- Comme les rumeurs l'indiquaient, le deuxième South Park sortira bien sur Switch (avec les DLC, mais vendus à part), et ce pour le 24 avril.- Désormais daté en 4 avril sur Switch sur les terres japonaises, avec un partenariat avecpour quelques skins. On prévient à nouveau : oubliez l'import, car il s'agira d'un jeu uniquement en cloud-gaming.- Toujours pas de Tales of en vue pour la Switch (pourtant promis depuis un an) mais tout de même l'officialisation de Taiko Drum Master qui arrivera cet été au Japon, avec une collaboration avec Nintendo pour intégrer des musiques de Splatoon 2 et Super Mario Odyssey.- Disponible sur Vita depuis décembre 2016 (et jamais sorti chez nous),aura donc droit à un portage Switch dans l'année en cours. Au Japon encore une fois.