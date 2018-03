Splatoon 2 aura sa grosse extension solo

On se doutait bien que le suivi autour den'était pas terminé mais Nintendo a surpris en annonçant une véritable extension (payante : 20€) qui sortira cet été et apportera un nouveau mode histoire fait de 80 missions, avec possibilité de débloquer Octolings pour ensuite l'utiliser dans le multi.Outre cela, le titre bénéficiera d'une MAJ 3.0 en avril (gratuite elle) avec une centaine de pièces d'équipement, trois nouvelles cartes (dont 2 de Splatoon 1) et l'arrivée du rang X.