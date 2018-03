Code of Princess Ex arrive sur Switch

Déjà disponible sur PC et 3DS,fera son retour sur Switch cet été sous une version EX, vendue en boîte comme en dématérialisé pour 39,99$ (version boîte encore à confirmer pour l'Europe).Une version ++ qui outre le rendu HD et le 60FPS apporter du multi coop en local, un meilleur équilibrage, des modifications dans le système d'expérience et diverses améliorations sur le gameplay.En voici un premier trailer.