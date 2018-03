State of Decay 2 : première présentation de gameplay State of Decay 2 : première présentation de gameplay

Promis hier, l'IGN First de State of Decay 2 se dévoile donc avec une bonne grosse vidéo de gameplay à visionner pendant une bonne vingtaine de minutes, et ce afin de se faire un premier avis sur cette suite bien plus vaste et s'offre surtout un mode coopération jusqu'à quatre.



Comme tous titres first-party Microsoft depuis quelques temps, on retrouvera les arguments commerciaux entre 4K sur One X, cross-buy avec la version PC et intégration dans le programme Xbox Game Pass dès le lancement. Ceux qui veulent craquer pour une boîte auront le choix entre la standard (29,99€) et l'Ultimate (49,99€) qui donnera accès à quelques DLC dont deux extensions, ainsi que le premier épisode en bonus.



Sortie prévue le 22 mai.