Un nouveau trailer pour Dragon's Crown Pro

Déjà disponible pour les japonais, led'Atlus prépare maintenant sa sortie occidentale prévue pour le 15 mai aux USA comme en Europe (avec traduction FR), exclusivement sur PS4 et compatible Pro comme son nom l'indique si bien afin d'afficher du 4K.Le nouveau trailer est l'occasion pour ceux qui sont passés outre l'original de faire un tour d'horizon des différents personnages jouables, soit six pour autant de classes (amazone, nain, elfe, guerrier, mage et sorcier).