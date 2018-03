Far Cry 5 dévoile son nouveau mode Arcade

Pas peu fier de proposer un Season Pass plus intéressant que la moyenne dans, Ubisoft nous en refait un tour d'horizon avec un trailer dédié qui évoquera donc les trois extensions, toutes faisant un minimum dans la prise de risque niveau contexte, en rajoutant qu'un remaster desera également au programme pour accompagner le tout.Mais la surprise niveau communication vient de l'annonce de(directement intégré au jeu de base) qui sera en fait un mode de jeu où l'on vous laissera toute la liberté de créer des cartes et modes jouables seul (pour le scoring), en coopération ou en compétition jusqu'à 6 contre 6. Et niveau assets, les développeurs ne se foutent pas du monde en vous livrant des éléments des trois derniers Far Cry (4, 5 et Primal) mais également du Assassin's Creed (Black Flag, Unity) et du Watch Dogs.Bien sûr, tout ce que vous allez créer pourra être partagé avec la communauté, et Ubisoft compte également y proposer des cartes officielles, six grosses mises à jour (gratuites) sur la longueur et des events chaque mardi soir.sortira à la fin du mois du PC, PS4 & One.