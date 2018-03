State of Decay 2 : le 22 mai, pour 30€

Microsoft et Undead Labs lâche la date de sortie deet ce sera donc le 22 mai qu'arrivera ce nouveau survival open-world en coopération au doux prix de 30€ pour l'édition standard, et 50€ pour la version Ultimate (incluant deux futures extensions).Le titre fera également partie du programme Xbox Game Pass et sera même cross-buy entre versions PC et Xbox One.En outre, IGN nous donne rendez-vous demain en fin d'après-midi pour découvrir la première présentation de gameplay.