Inside : la nouvelle émission mensuelle Xbox

Microsoft tente de se lancer dans les rendez-vous mensuels avec le programmequi chaque mois permettra de faire un petit tour de l'actualité Xbox One, porté par quelques personnalités dont Larry Hryb et l'occasion de revenir sur les jeux du moment et de lancer quelques surprises sur l'avenir.Alors attention, on ne parle pas d'un Nintendo Direct sauce Microsoft mais plus d'une petite émission qui s'attardera en profondeur sur quelques sujets. Pour le premier numéro qui tombera le 10 mars à 21h, on aura notamment droit à un petit focus sur, un autre suravec la promesse d'un premier aperçu sur le suivi post-launch, du(une date pour la deuxième carte ?) mais également des annonces concernant le Xbox Game Pass.