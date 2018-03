Valkyria Chronicles 4 : le trailer Overview (JP)

Encore du SEGA avec cette fois un trailer Overview deafin de préparer doucement le lancement japonais prévu pour le 21 mars sur PlayStation 4. Ceux qui comprennent la langue, et qui ont d'ailleurs dû toucher à la démo mise en place, découvriront en détails les nouveautés de ce quatrième épisode dont la classe grenadier ou le système « Brave » qui permettra, lorsqu'un allié est au sol, qu'il continue le combat après avoir été relevé, ou qu'il se sacrifie pour conférer un bonus au reste de l'équipe.L'occident accueillera le jeu quelque part cette année, avec l'ajout de versions Nintendo Switch et Xbox One.