E3 2018 : date de la conférence Bethesda

Après Electronic Arts, c'est autour de Bethesda Softworks de confirmer sa présence pour la période E3 2018 avec une conférence d'ores et déjà confirmée pour le lundi 11 juin à 03h30 du matin (heure française).On croise les doigts pour un show un peu plus à la hauteur (contrairement à l'année dernière) qui d'ailleurs ne peut offrir que des surprises vu qu'on ne connaît absolument rien de l'avenir de l'éditeur, hormis unqui prend son temps et deux mystérieux gros projets en interne.