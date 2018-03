Far Cry 5 : nouvelle présentation vidéo

Nous sommes le mois du lancement deet Ubisoft accélère un peu sa communication avec ici une nouvelle présentation vidéo en partenariat avec la chaîne PlayStation Underground, à laquelle on rajoutera quatre vidéos pour cette fois mettre en avant les principales personnalités de la secte au coeur du scénario de ce cinquième épisode.Sortie prévue le 27 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.