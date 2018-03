Et soudain, Square Enix nous tease officiellement le retour de Valkyrie Profile

Square Enix prend tout le monde de court en postant un teaser annonçant le retour de la franchise, avec même ouverture d'un tout nouveau compte Twitter, et ce pour préparer les 20 ans de la série (sortie à l'origine sur PS1 en 1999).Problème : on n'a rien hormis un « Coming Soon ». Donc on croise les doigts pour un remake, ou un nouvel épisode, mais dans tous les cas (si possible) pas un simple portage smartphone.