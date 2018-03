Des anciens de Bioshock annoncent Blackout Club

Pendant que Ken Levine continue de travailler sur son mystérieux projet, des anciens de la franchise(le 2 et Infinite notamment) ont fondé il y a quelques temps le studio « Question », ce qui n'est pas commun comme nom, mais nous n'allons pas nous attarder sur cela pour plutôt nous tourner vers, leur deuxième projet après unassez apprécié.On parle donc ici d'un jeu jouable jusqu'à quatre en coopération dans une ville prédéfinie mais où les objectifs seront générés aléatoirement, le petit groupe d'adolescent devant chaque nuit combattre et si possible filmer d'étranges faits pour en prouver l'existence. Coté scénario, le titre se la jouera façon « Stranger Things » avec donc plusieurs jeunes d'une bourgade qui vont être à la fois confrontés à des phénomènes paranormaux et à la disparition d'un de leurs amis, sans que les adultes prennent vraiment en compte l'importance du problème.Sortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.