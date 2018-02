Far Cry 5 parle de ses véhicules

Bien que toujours présent, les véhicules n'ont jamais été au coeur de la franchise, le joueur étant généralement limité à de faibles possibilités pour privilégier une approche à pied.Mais comme le montre cette nouvelle vidéo, ce ne sera pas le cas pour le cinquième épisode qui verra beaucoup plus large entre avion, muscle-car, poids lourds… avec bien entendu ce qu'il faut de customisation pour tout défoncer sur son passage.sortira le 27 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.