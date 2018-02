Fighting EX Layer : le nouveau trailer

Faute d'une diffusion officielle, une bonne âme a décidé d'uploader le nouveau trailer dediffusé dans un récent Live Twitch pour présenter les trois derniers personnages annoncés, sachant qu'il en reste encore deux à dévoiler afin de finaliser le (petit) casting fait de 12 combattants.On rappelle que deux éditions seront vendues au lancement, qui tombera avant la fin du mois de juin : la standard à 59,99€ avec ses 12 persos et 15 decks Gougi (équivalent du système de gemme d'un), et une version « Light » à 39,99€ avec 10 persos et 5 decks Gougi.Dans tous les cas, seul le dématérialisé est au programme pour le moment, Arika souhaitant d'abord mesurer la réception de son projet pour envisager ensuite une éventuelle version boîte, ainsi qu'un portage Steam (en plus d'autres combattants).