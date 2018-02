The Caligula Effect : trailer du remake PS4

Sorti à la base sur PlayStation Vita (en juin 2016),reviendra le 17 mai prochain au Japon, cette fois sur PlayStation 4 dans un remake siglé « Overdose » qui tournera cette fois sous Unreal Engine 4, ajoutant pour l'occasion de nouvelles fins, quelques musiques, la possibilité de jouer avec une femme et un nouveau scénario deux fois plus gros que le jeu de base.En voici un trailer, en ajoutant derrière une autre vidéo, cette fois pour l'adaptation en anime qui débutera courant avril sur la chaîne japonaise Tokyo MX et suivra le scénario du jeu, offrant du coup une personnalité au héros, nommé Ritsu Shikishima.