Far Cry 5 : une vidéo sur la chasse

Comme pour les précédents épisodes, la faune aura sa place dans, particulièrement pour la chasse afin d'obtenir ce qu'il faut de peaux & co à revendre afin de pouvoir derrière renouveler son matos. Une nouvelle présentation, via IGN First, se charge de nous expliquer tout cela.Ce nouvel épisode sortira le 27 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en ayant l'honneur d'être le premier de la franchise à bénéficier d'un mode coopération à quatre largement mis en avant (aussi bien pour les missions principales que les annexes).